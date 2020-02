Entré à Poulina Group Holding en 2009 comme ingénieur informatique, ce diplômé de l’ENIT est aujourd’hui le patron de l’activité développée par le groupe avec le français Intrinsec.

Faire beaucoup –en tout cas le maximum- avec –relativement- peu de moyens. C’est le mérite et la qualité que l’on reconnaît à Mohamed Ali Chouchane au sein de Poulina Group Holding (PGH) –dont il est un pur produit- et également parmi les cadres et employés de Cloud Temple Tunisia et de ses différentes entités. Car cet ingénieur informatique de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis (ENIT) a fait de cette joint-venture, en cinq ans, entre le groupe tunisien et son partenaire français Intrinsec une force montante dans le monde des technologies de l’information et de la communication, en général et du Cloud, en particulier.

En cinq ans –ce partenariat tuniso-français avait démarré en 2014- Cloud Temple Tunisia est passée d’une simple société à un holding. Et fort naturellement, Mohamed Ali Chouchane commence à récolter les fruits de cette réussite.

En effet, Cloud Temple Tunisia a récemment vu l’arrivée à sa tête, plus précisément au poste de directrice générale, d’Asma Jazzar dont l’ascension avait commencé aussitôt qu’elle avait rejoint cette société en 2015. Cette détentrice d’une licence en informatique appliquée à la gestion, qui a débuté sa carrière dans l’immobilier en France, a gravi rapidement les échelons, passant en quatre ans de responsable communication, marketing et commerce à directrice commerciale, directrice générale adjointe puis directrice générale.

Son «atterrissage» à ce poste cache une autre ascension qui l’a rendu possible, celui de Mohamed Ali Chouchane. En effet, si Asma Jazzar occupe aujourd’hui le fauteuil de directrice générale, c’est parce que ce dernier l’a «libéré» pour occuper désormais celui de président de la holding qu’est devenue Cloud Temple Tunisia. Un couronnement mérité –qui n’est fort probablement pas le dernier- d’un parcours qui a commencé il y a exactement dix ans.

C’est en effet en 2009 que l’ancien DG de Cloud Temple Tunisia a rejoint Poulina Group Holding en qualité de chef de service sécurité et infrastructure info, poste qu’il a cumulé à partir de 2011 avec celui de directeur technique du projet Dataxion (datacenter tier III+). Et donc c’est tout naturellement que la direction de PGH a pensé à lui pour diriger Cloud Temple Tunisia au moment de sa création il y a six ans.

Mais le big bang de Mohamed Ali Chouchane ne s’arrête pas à la présidence de cette société, car ce dernier a aussi été promu au poste de président de la holding, avec la création de Cloud Temple West Africa et de la société Smart Host dont Cloud Temple Tunisia est récemment devenu actionnaire majoritaire. Et, cerise sur le gâteau, Mohamed Ali Chouchane dirige également Cloud Temple Africa (France) depuis mai 2019.

Toutefois, le monde de ce jeune venu de Mahdia où il a fait ses études ne s’arrête pas à celui de Cloud. Toujours à la recherche de nouveaux défis, il s’est lancé en 2019 dans une nouvelle aventure : la création de la Chambre de commerce tuniso-estonienne –dont il est le trésorier- avec Houssem Eddine Touil (président), et Amira Chanyour (secrétaire générale).