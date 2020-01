10,250 millions de touristes en Tunisie 2020, prévoit Afif Kchouk

Durant cette année 2020, le tourisme tunisien franchira le cap des dix millions de touristes, à 10,250 millions de touristes, soit une augmentation de 8% par rapport à 2019.

En effet, en 2019, la Tunisie a enregistré l’arrivée de 9, 430 millions de touristes, en hausse de 9,3% en comparaison avec 2018.

Ces 10,250 millions de touristes se répartiraient comme suit :

Européens : 3,2 millions

Maghrébins : 5,3 millions

TRE : 1,5 million

Divers : 250 000.

La réalisation de ces performances est cependant tributaire de la baisse comme de la hausse de :

la situation sécuritaire et politique en Tunisie l’évolution du conflit libyen les disponibilités des dessertes aériennes à partir des marchés émetteurs de touristes vers la Tunisie l’amélioration du produit hôtelier et sa rénovation l’amélioration de l’environnement physique le comportement des réseaux de production et de distribution (risque de faillite de TO…)

Marchés à problèmes

Certains marchés émetteurs risquent de poser des problèmes, notamment :

allemand : en baisse mensuelle continue depuis juillet 2019 ;

britannique: séquelles de la faillite de Thomas Cook et problèmes de disponibilité aérienne ;

algérien : doublement de la taxe de sortie ;

suisse : faillite d’Air Marin qui était le véritable moteur de la destination Tunisie sur le marché.

Autant dire que cette année 2020 ne va pas être facile pour le tourisme tunisien, mais les professionnels s’y sont habitués. Ils n’ont pas le choix que d’aller de l’avant et d’essayer de faire plus et mieux ; avec l’espoir que les banques seront plus coopératives et l’Administration plus compréhensive.

D’après les prévisions publiées sur le site tourisminfo.com.tn par Afif Kchouk