Le chef du gouvernement chargé de la gestion des affaires courantes, Youssef Chahed, a affirmé que les autorités tunisiennes ont pris toutes les précautions nécessaires pour faire face à la possibilité de propagation du coronavirus.

Dans une allocution prononcée lors d’une réunion des cadres et directeurs régionaux de la santé, tenue , mercredi 29 janvier, au ministère de la Santé pour faire le suivi du plan national préventif, Chahed a affirmé que l’Etat a mobilisé tous les moyens et compétences nécessaires dans les aéroports et les ports. Il a, dans ce contexte, souligné l’importance de préparer les cadres médicaux et paramédicaux surtout dans les régions intérieures à faire face à ce virus.

Le chef du gouvernement a aussi souligné l’importance de la sensibilisation et de l’éducation dans la prévention du coronavirus, appelant dans ce contexte à mener une campagne de communication sur ce plan préventif dans les administrations et institutions publiques et à travers les médias nationaux.

Chahed a noté l’importance de ce plan élaboré pour la prévention du Coronavirus compte tenu du risque de sa propagation mondiale.