L’archipel des Îles Comores, membre de la Ligue des Etats arabes, vient de supprimer le visa pour les Tunisiens désirant visiter le pays.

Petit pays situé sur un atoll volcanique et ancienne colonie française, indépendant depuis 1975, et composé de 3 îles majeures dont la capitale est Moroni, s’est s’inscrit depuis l’année 2019 dans la modernité en supprimant le visa pour tous les Africains dont la Tunisie, et ce en vue de booster son tourisme et par ricochet son économie.

Les Comores, pays à vocation essentiellement agricole, souhaitent se diversifier dans le développement du tourisme notamment écologique, et le digital.

Le pays veut prendre comme modèle régional l’Île Maurice, champion du tourisme de luxe et pôle digital pour l’Afrique australe anglophone.

Depuis 2010, plusieurs entreprises tunisiennes dans le domaine des TIC ont réalisé des projets d’envergure dans le digital aux Comores.

On pourra juste citer quelques projets dont la centrale des risques, mise en place la Banque centrale des Comores par la société IDEE. Ou le système fiscal, développé par ARABSOFT en 2018.

L’étude du système de dématérialisation des marchés publics est pilotée par EY Tunisie.

Idem pour la société SIMAC et le bureau de conseil GTC, pilotée par une femme ingénieure qui est en cours de réalisation d’une étude sur la cybersécurité.

Outre la réalisation de son premier port en eaux profondes pour devenir une plateforme logistique de transbordement entre l’Asie et l’Afrique, les Comores font aussi du digital un axe de développement en lançant plusieurs projets TIC et en modernisant sa plateforme Egov par des projets innovateurs.