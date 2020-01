” La Tunisie doit réaliser un taux de croissance de 5 à 6% pour générer des opportunités d’emploi pour les jeunes “, a souligné vendredi, Tony Verheijen, représentant résident de la Banque Mondiale (BM), en Tunisie, en marge du 1er hackathon national Open Data qui se déroule jusqu’au 26 janvier courant, à Hammamet.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le représentant résident de la BM a estimé que la Tunisie devrait atteindre cette année un taux de croissance de 2% mais cela reste, a-t-il dit, ” insuffisant ” pour créer de l’emploi. Et d’ajouter que ce taux de 2% demeure tributaire de l’environnement économique du pays, notamment les crises en Libye et au Moyen-Orient, puisque, a-t-il fait observer, la Tunisie reste dépendante des importations du gaz et du pétrole dont les prix ont un impact sur

l’économie.

D’après lui , le taux de croissance dépend aussi de la formation ” rapide ” du prochain gouvernement qui est appelé à prendre des mesures ” urgentes ” afin de stimuler le développement économique dans le pays.

A cet égard, le responsable de la BM a jugé indispensable de lever les barrières sur les systèmes d’autorisation en matière d’investissement afin de promouvoir l’entreprenariat. ” Jusque là 7 secteurs d’activités ont été ouverts sur 400 qui sont soumis à une autorisation préalaable, alors que le gouvernement s’est engagé à en ouvrir 29 “, a-t-il déploré.

Par ailleurs, il a mis l’accent sur la nécessité de recadrer les dépenses publiques pour les orienter vers ” l’économie alternative ” issues des ” initiatives communautaires “. L’objectif étant, selon lui, d’exploiter les richesses naturelles de la Tunisie à l’instar de l’huile d’olive et des plantes aromatiques ou médicinales pour en faire un produit à haute valeur ajoutée, qui soit exportable à l’étranger.

Et de conclure que le prochain gouvernement est appelé à ré-allouer les subventions destinées aux secteurs traditionnels vers d’autres secteurs porteurs.

Dans son rapport intitulé ” Perspectives économiques mondiales : croissance lente, enjeux de politique générale ” paru récemment, la Banque mondiale a prévu une croissance économique de 2,2% pour la Tunisie en 2020 et de 2,6 en 2021.

Selon la même source, ces taux seront réalisés grâce, notamment, aux réformes politiques et à la résilience du tourisme.