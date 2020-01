La Mission d’observation électorale de l’Union européenne en Tunisie (MOE UE) a présenté, jeudi à Tunis, son rapport final sur le double scrutin législatif et présidentiel de 2019.

Selon Fabio Massimo Castaldo, chef de la MOE UE et vice-président du Parlement européen, le rapport comporte 27 recommandations techniques soumises à l’attention des autorités tunisiennes, de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), des partis politiques et de la société civile, en vue des prochaines échéances électorales.

“Les opérations électorales qui se sont déroulées dans la transparence ont été bien organisées par l’ISIE qui a fait preuve de professionnalisme face aux défis de l’élection présidentielle anticipée”, a souligné Castaldo, ajoutant qu’il ” reviendra aux autorités tunisiennes, notamment le Parlement et l’Instance électorale de décider de la mise en œuvre des recommandations de ce rapport.

Castaldo a évoqué l’installation toujours en attente de la Cour constitutionnelle et des autres instances prévues par la Constitution de 2014.

Parmi les recommandations avancées par Castaldo, le renforcement du contrôle des dépenses et du financement des campagnes électorales et du rôle de la Cour des comptes, la promotion de la participation de la femme à la vie politique, la transparence des réseaux sociaux dans la campagne électorale, la simplification des règles d’accès aux médias des listes candidates et la révision des procédures du contentieux électoral.

La MOE UE a déployé du 23 août au 17 novembre 2019 jusqu’a 100 observateurs par scrutin en Tunisie à l’invitation de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) et du gouvernement tunisien.

Les observateurs de l’UE ont visité jusqu’à 510 bureaux de vote dans les 24 gouvernorats pour superviser le scrutin, le dépouillement et la compilation des résultats, a-t-il indiqué, faisant observer que les experts de la Mission avait suivi les différentes étapes du contentieux électoral et de la publication des résultats.

Par ailleurs, Castaldo a insisté sur l’importance d’un échange paritaire et équitable entre la Tunisie et l’UE ainsi que sur le partenariat stratégique qui lie les deux parties.

“Je ne ménagerai aucun effort pour contribuer à la consécration d’une semaine tunisienne au parlement européen”, a-t-il promis.

Les 27 recommandations mentionnées dans le rapport final feront l’objet d’une table-ronde, la semaine prochaine à Tunis avec les organisations de la société civile et les institutions en charge des élections. La table-ronde sera présidée par Marie Violette Cesar, cheffe adjointe de la MOE UE en Tunisie.