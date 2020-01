Le second atelier sectoriel inscrit dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie de développement à l’horizon 2035 a été consacré au secteur des industries mécaniques et métallurgiques (IMM).

Les travaux de cet atelier, organisé jeudi 23 janvier 2020 au siège de l’UTICA, ont été ouverts par Béchir Boujdai, membre du bureau exécutif de l’UTICA et président de la Fédération nationale de la mécanique, en présence de responsables de chambres syndicales et de plusieurs industriels du secteur.

Boujdai dira dans son speech de bienvenue que l’élaboration de cette stratégie de développement à l’horizon 2035 est une occasion extrêmement importante pour le devenir de l’industrie tunisienne. Elle doit permettre de faire l’état des lieues et de dégager une vision pour l’avenir d’un secteur d’une grande importance pour l’économie nationale.

Elle contribuera également à mieux définir le positionnement du secteur des industries mécaniques et métallurgique dans la chaîne de valeur mondiale et constitue donc une opportunité pour l’entreprise tunisienne afin de mieux s’intégrer dans la chaîne de valeur internationale notamment à travers la conclusion de partenariat, le développement d’activités à forte valeur ajoutée et la diversification des marchés.

Le programme de l’atelier comprend notamment une présentation introductive de la stratégie par les experts du projet et un débat sur l’approche à suivre pour l’élaboration de cette stratégie. L’objectif de l’atelier est de faire une revue du positionnement et de la situation concurrentielle du secteur, d’analyser les tendances internationales et les opportunités à saisir et de contribuer à l’élaboration d’une vision pour le devenir du secteur à l’horizon 2035.

Ce secteur des industries mécaniques et métallurgiques comptait 635 entreprises de plus de 10 employés en 2019 et représente 11,9% du tissu industriel.

En 2019, il employait 46 889 personnes (entreprises de plus 10 employés) soit 8,9% du total des emplois industriels. 187 (29,4%) entreprises du secteur sont totalement exportatrices.