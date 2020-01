Recevant, mercredi 22 janvier 2020 au Palais de Carthage, le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, le président de la République, Kais Saied, a fait part de la disposition de la Tunisie, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, de renforcer la concertation avec l’Inde sur toutes les questions intéressant la paix et la sécurité dans le monde.

Le chef de l’Etat a relevé à cette occasion que les principes de démocratie, de liberté et de justice partagés par les deux pays leur permet de jouer un rôle efficace sur la scène internationale pour défendre les causes justes, dont en premier lieu la cause palestinienne et le droit du peuple palestinien frère d’instaurer un Etat conformément aux résolutions de la légalité internationale.

Selon un communiqué de la présidence de la République, Kais Saied a rappelé également les relations historiques unissant les deux pays, se félicitant de l’évolution constante de leur coopération et soulignant l’importance de la prochaine session de la Commission mixte.

Il a, à cet égard, mis en avant l’importance de l’implantation de plusieurs entreprises indiennes en Tunisie, faisant part de la volonté de la Tunisie de bénéficier davantage de l’immense potentiel de l’économie indienne pour promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines notamment de la technologie de l’information et de la communication ainsi que la recherche scientifique et l’agriculture.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères indien a salué l’expérience démocratique en Tunisie, exprimant la disposition de son pays de diversifier davantage les volets de coopération entre les deux pays et de bénéficier des opportunités offertes en matière d’investissement et de partenariat. Il s’agit aussi, selon lui, d’élaborer une feuille de route fixant les priorités de la coopération bilatérale.

Sur un autre plan, le chef de la diplomatie indienne a affirmé la position de principe de l’Inde qui défend la cause palestinienne et les droits du peuple palestinien.