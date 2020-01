Wifak International Bank a clôturé l’exercice 2019 avec les réalisations suivantes:

– Les Produits d’exploitation bancaires ont enregistré une hausse de 14,5% par rapport à la même période de 2018,

– Les charges d’exploitation bancaires ont augmenté de 10.1 MDT par rapport à décembre 2018,

– Les charges opératoires ont enregistré une augmentation de 19,3% par rapport au 31 décembre 2018.

– Les dépôts et avoirs de la clientèle ont enregistré une progression de 23,1 % par rapport au 31 décembre 2018.

L’exercice 2019 a été marqué également par :

– L’émission et la clôture avec succès du premier emprunt obligataire en conformité avec les principes de la finance islamique avec un montant de souscription d’environ 15.2 MDT,

– L’acquisition du dispositif de Lutte Contre le Blanchiment et du Financement de Terrorisme (LCB/FT) et le lancement des travaux de l’implémentation,

– Le lancement de la mise en place d’une stratégie digitale globale de la Banque,

– L’adoption et l’application d’une nouvelle politique de communication visant à promouvoir d’avantage la notoriété de la Banque,

– Le lancement de deux nouveaux produits monétiques « Carte Plus » et « Carte Asfar » et la mise en place du service « SMS Secure ».

– Le lancement du projet CONTACTLESS : La Technologie de paiement sans contact permettant aux porteurs des cartes Wifak Bank de payer par un simple mouvement de leur carte avec un niveau de sécurité renforcé.