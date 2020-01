La Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines “SOTRAPIL” a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 2019.

– Un total des quantités transportées à fin décembre 2019 de 2.074.113 m3

contre 2.235.879 m3 transportées au cours de l’année 2018 soit une baisse de l’ordre de 7,24% justifiée par la baisse :

– Des quantités transportées via le pipeline Bizerte-Radès de 7,04% suite à la baisse des quantités de produits disponibles au départ du pipeline à Bizerte,

– Des quantités transportées via le pipeline Jet A1 de 9,41% suite à la baisse de la demande des deux sociétés raccordées au pipeline Jet A1 et se trouvant dans l’aire de l’aéroport Tunis Carthage suite à l’octroi d’une part de marché importante à la troisième société opérant à l’aéroport et qui persiste à s’approvisionner en utilisant les camions citernes au lieu du pipeline SOTRAPIL et ce en dépit des avantages qu’il procure.

– Un total des revenus du transport à fin décembre 2019 de 17.054.467 dinars contre 17.479.695 dinars au cours de l’année 2018, soit une baisse de l’ordre de 2,43% justifiée par la baisse des quantités transportées de 7,24% contre une augmentation des tarifs de transport via le pipeline Bizerte-Radès d’environ 5% à partir du mois de décembre 2018 et du tarif de transport via le pipeline Jet A1 d’environ 6% à partir du mois d’octobre 2018.

– Un total des produits d’exploitation de 17.103.106 dinars contre la somme de 17.803.513 dinars au 31 décembre 2018, soit une baisse de l’ordre de 3,93% expliquée d’une part par la baisse des revenus de transport de 2,43% et d’autre part par la baisse du solde de la position litrage de 92,45% pour se situer au niveau de 24.397 dinars contre 323.288 dinars à fin décembre 2018.

– Un total des charges d’exploitation de l’ordre de 8.944.549 dinars contre 9.127.534 dinars à fin décembre 2018 soit une baisse de 2,00%.

– Des produits financiers de l’ordre de 3.885.375 dinars contre 2.543.610 dinars au titre de l’année 2018 soit une augmentation de 52,75%