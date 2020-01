Le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Sabri Bachtobji conduira la délégation tunisienne aux travaux du premier “Sommet Royaume-Uni-Afrique sur l’investissement” qui aura lieu, lundi 20 janvier, à Londres.

Cette rencontre, à laquelle prendront part 21 pays africains, dont la Tunisie, a pour objectif d’identifier les moyens permettant de promouvoir le partenariat entre les pays africains et le Royaume-Uni, indique, dimanche, un communiqué du département des Affaires étrangères.

Le Sommet vise également à faire connaitre les grandes potentialités économiques et d’investissement en Afrique dans plusieurs domaines, dont l’emploi des jeunes et la coopération dans les domaines de la santé, de l’environnement, de l’agriculture et des énergies renouvelables.

Des représentants des secteurs public et privé tunisiens prendront part à ce sommet. Ils œuvreront à présenter le fort potentiel d’investissement en Tunisie et par la même, identifier des partenariats avec des acteurs économiques britanniques, lit-on dans le même communiqué.