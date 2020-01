«Navera/Engie», consortium maroco-français aurait été retenu pour la réalisation de la centrale photovoltaïque de Gafsa en Tunisie, en remportant l’appel d’offres international lancé par le ministère tunisien de l’Industrie et des PME et la Société tunisienne de l’électricité et du Gaz (STEG), selon le site web marocain bladi.net.

Pour Navera/Engie, il s’agit de «développer, concevoir, financer, construire, exploiter et assurer la maintenance de la centrale photovoltaïque de Gafsa sur une période de 20 ans à partir de sa mise en service. Avec ce projet d’envergure, la Tunisie espère atteindre, à l’horizon 2030, une part de 30% d’énergies renouvelables dans la production nationale d’électricité».

Toujours selon bladi.net, Nareva et Engie ont déjà collaboré dans d’autres actions, notamment au Maroc, entre autres dans le projet parc éolien de Tarfaya, l’un des plus grands d’Afrique.