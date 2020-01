La campagne de prévention contre les acariens du palmier dattier, à Kébili, sera lancée, en février 2020, annonce la cellule de vulgarisation agricole (Kébili-sud).

Cette campagne doit démarrer, immédiatement, après la saison de cueillette des dattes, pour prévenir le fléau qui touche les dattes avant leur maturation (“blah”), en les asséchant, ce qui réduit la qualité du fruit.

D’importantes quantités de pesticides seront mises à la disposition des agriculteurs, pour entamer le traitement de manière précoce et réduire l’impact de la maladie sur la prochaine récolte, signale le chef de la cellule de vulgarisation agricole à Kébili-sud, Sami Chalghoum.

Outre le traitement par le pesticide, le responsable préconise de nettoyer l’oasis, d’enlever les résidus de la cueillette et de les brûler et de laver les moustiquaires utilisées pour la protection des régimes de dattes. Il faut, également, assurer une veille permanente dans les oasis pour prévenir la maladie, dès sa première apparition; et la traiter instantanément.

Une journée d’information s’est tenue, lundi, au siège de la délégation de Kébili-sud, à l’initiative de la cellule de vulgarisation agricole, pour sensibiliser les agriculteurs à l’importance de la prévention et les moyens de lutte contre ce fléau qui a proliféré, notamment, dans les oasis de Nefzaoua.