L’Agence de Promotion d’Industrie et d’Innovation (APII) a annoncé la prorogation du dernier délai de participation pour les inventeurs étrangers à la 2ème édition du Concours National de l’Invention, au 20 janvier 2020. Cette nouvelle édition accordera des prix allant jusqu’à 10 mille dinars.

Pour rappel, l’APII a ouvert les candidatures à ce concours au cours de la période allant du mois d’octobre jusqu’au 12 décembre 2019. Les prix seront accordés en marge du 1er Salon des Inventeurs Méditerranéens (11 et 12 février 2020 à Tunis).

Selon les données publiées par l’APII sur son site électronique, le concours ise à diffuser la culture de l’initiative privée auprès des innovateurs et des chercheurs et renforcer la coopération et l’échange des idées entre les populations innovatrices des deux rives méditerranéennes , outre la promotion des innovations.

L’APII qui collabore avec plusieurs structures, dont notamment le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) et l’Association Tunisienne des Innovateurs, a ouvert la porte de la participation à cette nouvelle édition du concours, devant les innovateurs indépendants, institutionnels et méditerranéens.