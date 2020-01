La cueillette des olives dans la région de Monastir, qui avait démarré le 12 novembre 2019, enregistre, jusqu’à présent, un taux d’avancement de 60%, apprend l’agence TAP de source du commissariat régional au développement agricole.

L’actuelle campagne (2019-2020) réalise une récolte record estimée à 97 mille 400 tonnes d’olives, l’équivalent de 19 mille 500 t d’huile, contre 3 mille t d’olives et 700 t d’huile, au cours de la saison précédente.

Le prix de vente du kilogramme d’olives varie entre 750 et 900 millimes et celui du litre d’huile est proposé à des prix variant entre 5 et 6 dinars 500 millimes.

Les 124 huileries de la région fonctionnent à plein régime, dont 3 huileries traditionnelles et 19 certifiées biologiques. La région compte, en outre, douze unités biologiques d’emballage, totalement, exportatrices.