Le président de la République, Kais Saied a reçu, samedi, au palais de Carthage, Habib Jemli, chargé de former le gouvernement qui n’a pas obtenu le vote de confiance de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), lors de la séance plénière tenue vendredi.

L’entretien a porté sur les différentes étapes du processus de formation du gouvernement, le temps que cela a pris et ses répercussions sur la situation générale du pays, indique un communiqué de la présidence de la République.

A cette occasion, le chef de l’Etat a réitéré son attachement constant aux dispositions de la Constitution.

Il convient de rappeler que Kais Saied avait chargé, le 15 novembre 2019, Habib Jemli (le candidat du mouvement Ennahdha) de former le gouvernement.

Selon les dispositions de l’article 89 de la Constitution, si la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple n’est pas accordée, le président de la République engage des consultations dans un délai de dix jours avec les partis politiques, les coalitions et les groupes parlementaires, en vue de charger la personnalité jugée la plus apte, de former un gouvernement dans un délai maximum d’un mois.

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) n’a pas accordé la confiance au gouvernement Habib Jemli avec 134 députés contre, 72 députés pour et 3 absentions alors qu’un total de 109 voix était requis pour valider le gouvernement proposé.