“Le président de la République, Kais Saied, qui engagera des consultations avec les partis politiques, les coalitions et les blocs parlementaires pour désigner la personnalité, jugée la plus apte à former un gouvernement, ne peut pas choisir, pour ce poste, un candidat et l’imposer aux partis politiques”, a souligné le juriste Rafaâ Ben Achour.

Ben Achour a précisé que le chef de l’Etat, est tenu, dans ce sens, d’intensifier les concertations et à prendre en considération plusieurs données.

Dans une déclaration accordée, samedi, à l’Agence TAP, Ben Achour a ajouté que le choix de la personnalité, chargée de former le prochain gouvernement, doit faire l’objet d’un large consensus auprès des acteurs politiques. Le consensus autour du prochain gouvernement permettra à celui-ci de s’assurer de la confiance du parlement, a-t-il expliqué.

Vendredi, l’Assemblée des représentants du peuple n’a pas accordé sa confiance au gouvernement Habib Jemli.