La Grande distribution a été enrichie, en 2019, par deux hypermarchés de plus de 10 000 mètres carrés chacun.

Le premier portant l’enseigne Carrefour a été édifié à la périphérie de la ville touristique de Sousse (centre de Tunisie). Localisé au cœur d’un centre de vie dénommé Mall of Sousse, cet hypermarché présente à ses visiteurs une offre commerciale complète. Les visiteurs peuvent faire leur shopping dans 120 boutiques, parmi une large gamme de marques tunisiennes et internationales répondant à leurs besoins, du prêt-à-porter aux vêtements pour enfants, le sportswear, les équipements sportifs, la décoration, l’électroménager, etc., outre un hyper-marché Carrefour de 9 000 mètres carrés, le premier en dehors du Grand Tunis.

Il a pour principales composantes : 135 000 mètres carrés couverts, 65 000 mètres carrés de surfaces commerciales, 2.500 emplois directs, 120 boutiques de marques tunisiennes et internationales, 9 000 mètres carrés : superficie de l’Hypermarché Carrefour, 25 cafés, salles de thé et restaurants, 2 500 places de parking, 280 caméras pour votre sécurité.

Le second hypermarché porte l’enseigne Géant du groupe Casino et a été réalisé à la sortie sud de Tunis, région de Ben Arous.

Il s’agit de l’ouverture d’un nouvel hypermarché portant l’enseigne française Géant, en l’occurrence Azur City, sur l’Autoroute A1 (Tunis-sud).

D’un coût de 200 MDT, ce complexe, qui va créer 2 mille emplois permanents, est un espace de divertissements pour toute la famille avec un large choix : une quinzaine de restaurants, un cinéma Multiplex de 8 salles offrant le 1er écran IMAX en Tunisie, des espaces de jeux pour les enfants, des espaces culturels et des événements spectaculaires tout au long de l’année.

Architecture audacieuse associant esthétisme (lumière naturelle et volumes) et aspect environnemental (économie d’énergie et végétation), 2 500 places de parking dont 500 couvertes et 2000 en plein air.

Zone de chalandise importante et localisation stratégique: plus de 8 millions de visiteurs attendus/an dont plus de 1,5 million d’habitants à moins de 30 minutes en voiture. Le site sera desservi par de nouvelles infrastructures, notamment la future liaison à la X20.

Espace de shopping par excellence : une offre diversifiée de plus de 100 magasins dont de grandes marques internationales inédites dans le paysage commercial tunisien et un hypermarché Géant de 10 000m2 dont le concept répond aux derniers standards du groupe international Casino.

Selon Hedi Baccour, président de la Chambre syndicale des grandes surfaces, le nombre des grandes surfaces est passé de 200 en 2010 à 300 en 2019 et à 450 si on compte celles qui portent, depuis 2011, l’enseigne «Aziza», soit une augmentation de 250 grandes surfaces en 9 ans.

Autres indications fournies par Baccour : la Grande distribution emploie 14 mille emplois -sans préciser s’il s’agit d’emplois permanents ou non-, réalise un chiffre d’affaires annuel de 7 milliards de dinars et représente 22% du commerce des produits de détail dans le pays.

Officiellement, les gouvernements tunisiens qui se sont succédé, depuis les années 90, ont parié sur les distributeurs étrangers pour moderniser le commerce du pays. Ils les ont encouragés, selon leurs dires, sous certaines conditions : création d’emplois, quota de produits locaux, transfert limité de devises.

Les distributeurs français Promodes (Carrefour) et Casino (Géant) ont été les premiers à s’installer dans le pays et à «s’accommoder de ces conditions» en attendant l’aboutissement des négociations avec l’Union européenne sur la libéralisation des échanges des services dans le cadre du fameux projet de l’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA).

Néanmoins, en dépit d’un taux de croissance de 10% par an, la Grande distribution ne s’est pas encore imposée à tous les tunisiens particulièrement, dans l’arrière pays. Les 80% qui restent sont accaparés par plus de 250 mille échoppes que compte le pays.

Cela pour dire que le petit commerce en employant environ 450mille à 500 mille personnes conserve un poids économique très important : il réalise près de 85 % du chiffre d’affaires du secteur. Compte tenu de la faiblesse relative du pouvoir d’achat des Tunisiens, et notamment en dehors de la capitale, l’épicier reste un élément indissociable du paysage urbain et rural. Il offre de nombreux services aux clients : la proximité, l’achat à crédit, la disponibilité presque en temps réel (16 heures sur 24).

ABS