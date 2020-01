La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mardi dans le rouge où le Tunindex affiche une baisse de 0,67% avec 6 966,09 points dans un volume total de 4,744 millions de dinars, d’après les données publiées par la Bourse de Tunis.

Dans le vert, DELICE HOLDING grimpe de 3,81% à 10,6 dinars(D), suivie par AETECH et SOKNA qui gagnent respectivement 2,94% et 2,92% à 0,35 D et 2,11 D.

A la baisse, SOTUVER chute de 3,83% à 8,03 D tout comme TUNISIE LEASING et FACTORING et ELECTROSTAR qui ont régressé respectivement de 2,99% et 2,98% à 8,43 D et 1,3 D.