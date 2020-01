Les exportateurs tunisiens de l’huile d’olive peuvent tirer profit de l’exonération d’impôts sur les importations de ce produit sur les marchés japonais, canadien, américain et suisse. Ils sont néanmoins contraints de payer des impôts estimés à 9% vers le Brésil, 10% sur le marché chinois, 10% sur le marché russe, 36% sur le marché britannique et 45% sur le marché indien.

C’est ce qui ressort d’une analyse de l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI), qui a décortiqué la situation des principaux marchés de l’huile d’olive dans 11 pays: la Chine, le Japon, le Brésil, les Etats-Unis, la Russie, la Suisse, la Corée du Sud, le Canada, l’Inde et le Royaume-Uni.

L’Observatoire a examiné les spécificités douanières de ces marchés dans la perspective de les explorer pour l’absorption de l’excédent de la production nationale d’huile d’olive durant la saison 2019-2019, estimée (production nationale) à 350 000 tonnes, cette année.

L’ONAGRI prévoit, à travers son analyse, d’aider les décideurs en Tunisie à prendre connaissance des variétés de l’huile d’olive importée par les pays précités, les quotas d’exportation permis à la Tunisie et aussi les obstacles et difficultés en matière d’impôt et d’accès à ces marchés potentiels.

Il convient de rappeler que le prix de l’huile d’olive vierge en 2018 avait oscillé entre 3,7 dollars/kg sur le marché russe, 4,7 dollars sur les marchés canadien, américain et britannique, 4,8 dollars sur le marché de la Corée du Sud, 5 dollars sur le marché chinois, 4,5 dollars sur les marchés indien et suisse, 5,6 dollars sur le marché brésilien et 5,8 dollars sur le marché japonais.

Carte des marchés de l’huile d’olive

D’après les données de l’ONAGRI, les exportations tunisiennes de l’huile d’olive vers le marché chinois ont accusé une baisse de 36% pendant la période entre 2014-2018, sachant que la Tunisie a injecté un volume de 154 tonnes de l’huile d’olive dans le marché chinois, en contrepartie des importations de l’ordre de 39 mille tonnes.

Le volume des exportations tunisiennes vers le marché japonais au cours de la période 2014-2018 a augmenté de 57%, soit un total de 375 tonnes de l’huile d’olive tunisien.

Le Canada a importé de la Tunisie un volume de 7,2 mille tonne de l’huile d’olive, sachant que les exportations tunisiennes vers ce marché ont évolué de 25% entre 2014-2017.

Pour l’Inde, les importations sont estimées à 66 tonnes ‘(un quota de 12,6 mille tonnes), sachant que les exportations tunisiennes vers ce marché ont augmenté de 12% au cours de la même période.

Les exportations tunisiennes vers les Etats Unis se sont accrues de 20%. Les importations de ce pays en provenance de la Tunisie sont estimées de 184 mille tonnes en 2018 alors que la Grande Bretagne a importé 67 tonnes.

Le marché russe a absorbé en 2018, 152 tonnes de l’huile d’olive et le marché susse a réalisé 467 tonnes alors que les importations coréennes en matière d’huile d’olive tunisien se sont élevées entre 2014-2018 de 231% (25 tonnes en 2018).