La municipalité de Raoued (gouvernorat de l’Ariana) a lancé, lundi, le recensement des logements, des locaux commerciaux et des espaces industriels, de loisirs et de services afin de renforcer les recettes fiscales.

Cette opération se poursuit jusqu’au 31 mars prochain.

‘’C’est la première municipalité au niveau de la République qui lance cette procédure afin de collecter ces fonds,’’ souligne à l’agence TAP, Adnen Bouassida, maire de Raoued.

Cette campagne a pour objectif de financer le plan stratégique pour développer la ville de Raoued à l’horizon de 2050.

Les agents de la municipalité de Raoued effectueront le recensement global de tous les logements, les locaux commerciaux, les cafés, les espaces industriels, de loisir et de service à travers leur localisation, la détermination de leur superficie et de la nature de l’activité commerciale, pour fixer le montant des taxes pour chaque propriétaire, explique le maire de la ville.

Le recensement des biens fonciers permettra de développer l’infrastructure et de renforcer le raccordement aux réseaux d’assainissement, de l’eau potable et de l’électricité, ainsi que d’inciter les citoyens à s’acquitter de leur taxe municipale afin d’améliorer leurs conditions de vie, à travers le développement des routes et de l’éclairage public et l’amélioration de l’environnement.

Cette opération contribuera à définir le schéma urbain de la ville de Raoued qui connait l’amplification du phénomène de la construction anarchique et l’extension urbaine sur les domaines de l’Etat et les zones agricoles.