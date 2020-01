Née le 20 juin 1974 à Kasserine, Chiraz Tlili est, depuis 2019, magistrate conseillère au poste de commissaire de gouvernement à la Cour des comptes. Elle a été proposée par le chef du gouvernement désigné Habib Jemli pour assurer le portefeuille de ministre de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption.

Elle est titulaire d’un diplôme du cycle supérieur de l’ENA de Tunis (1999) et d’une maîtrise en économie et relations internationales de l’FSEG de Tunis (1996).

Tlili est formatrice dans les domaines de la comptabilité publique et des marchés publics et la supervision des techniques d’information et de l’auto-évaluation de la transparence, de la communication et de la direction.

Tout au long de sa carrière professionnelle, Tlili a assuré plusieurs missions d’inspection et d’audit à la tête d’institutions publiques. Elle a, à cet effet, assuré l’audit des dépenses du ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, ainsi que celui de la Société nationale immobilière tunisienne (SNIT)

Au niveau associatif, Tlili est membre du comité directeur de l’association des cadres de l’audit et de l’inspection au sein des structures publiques tunisiennes. Elle est également membre experte auprès du centre “Mouwatana”, dans le financement des campagnes électorales.

Elle a par ailleurs élaboré le guide de formation des formateurs dans les domaines de leadership et de la communication avec la Ligue des électrices tunisiennes.

Elle est mariée et mère de deux enfants.