L’organisme présidé par Chawki Tabib a dévoilé la liste des présidents d’associations et de fédérations sportives ayant déclaré leurs biens et intérêts et ceux qui ne l’ont pas fait.

C’est une annonce en forme de coup de semonce qu’a faite l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), jeudi 26 décembre 2019.

Ce jour-là, l’organisme présidé par Me Chawki Tabib a publié un communiqué dans lequel il dresse un état des lieux des déclarations de revenus et d’intérêts par les clubs et dirigeants sportifs, et ce «par souci d’instaurer la transparence et l’intégrité dans la vie publique et d’acter les dispositions légales concernant les déclarations de revenus et d’intérêts (…)».

Il en ressort que 20 présidents de clubs sportifs et 36 présidents de fédération se sont acquittés de leur devoir et obligation légale de déclarer leurs revenus et intérêts.

Parmi les 20 présidents, on trouve notamment ceux de l’Etoile Sportive du Sahel (Ridha Charfeddine), du Club Africain (Abdessalem Younsi), du Stade Tunisien (Jalel Ben Aissa), etc. Et le plus frappant dans cette liste qu’on y compte plus de présidents de petits clubs que de grands –seuls quatre (les trois déjà cités en plus de l’Olympique de Soliman (Faouzi Ben Mabrouk) sur les quatorze clubs de la ligue 1 et que parmi les «défaillants» figurent notamment deux grands clubs de la Ligue 1 de football, etc.

Parmi les 36 présidents de fédérations ayant déclaré leurs revenus et intérêts, on trouve ceux des fédérations des disciplines sportives les plus populaires comme la Fédération tunisienne de football (Wadii Jarii), celle du Basketball (Ali Benzarti), de l’Athlétisme (Fethi Hachicha), du Judo (Skander Hachicha), etc.

Il est un autre domaine dans lequel l’INLUCC n’a pas trouvé, de la part de l’écrasante majorité des fédérations sportives, la collaboration sur laquelle elle tablait.

En effet, cette instance a envoyé des courriers aux organismes concernés (ministère de la Jeunesse et du Sport, fédérations sportives et associations sportives) pour leur demander de lui communiquer les listes des présidents des structures sportives et les données les concernant à l’effet de constituer une base de données des personnes tenues de déclarer leurs revenus et intérêts, conformément aux articles 8 et 12 de la loi N°46 de l’année 2018. Mais seules trois fédérations (volley-ball, plongée et handball) sur un total de quarante-huit ont répondu.

De ce fait, l’INLUCC n’a reçu les listes que de 47 présidents de clubs sportifs, sept présidents de ligues sportives et 111 associations sportives sur un total de 1 363. Et, chose étonnante puisque son président, Wadii Jarii, a fait sa déclaration personnelle, la Fédération Tunisienne de Football figure en tête des fédérations n’ayant pas fourni à l’INLUCC les données qu’elle demande.

M.M.