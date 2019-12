Les brigades de contrôle sanitaire relevant du ministère de la santé ont effectué plus de 5731 visites d’inspection dans des locaux de commerce et ont détruit 6,2 tonnes de denrées alimentaires impropres à la consommation, et ce durant la deuxième quinzaine du mois de décembre courant.

Dans un communiqué rendu public samedi par le ministère de la santé, les opérations d’inspection sanitaires ont été effectuées dans des locaux de fabrication de pâtisserie, de vente de la viande rouge et de volaille, réalisées par plus de 100 équipes de contrôle sanitaire.

Quelque 1,7 tonnes de pâtisseries et 1,1 tonnes de viande de volailles et 3,4 tonnes de produits alimentaires ont été saisies et détruites, précise la même source.

Environ 1278 infractions ont été relevées également durant cette période par les équipes de contrôle sanitaire ainsi que la proposition de fermeture de 47 locaux en infraction aux normes d’hygiènes.

Cette campagne de contrôle, lancée à l’occasion de la célébration de la fête du nouvel an, se poursuivra avec la prise des mesures nécessaires pour stopper la commercialisation des produits alimentaires impropres à la consommation.