La HAICA rappelle à l’ordre le palais de Carthage sur le respect du droit d’accès à l’information

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) appelle l’institution de la présidence de la République au respect du droit des journalistes d’accès à l’information, dénonçant l’interdiction faite aux médias d’accéder à une rencontre qui a réuni, mercredi 25 décembre, le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Dans un communiqué rendu public vendredi 27 courant, l’instance de régulation de l’audiovisuel insiste sur le fait que “l’accès à l’information est un droit indiscutable pour garantir au citoyen une information pluraliste”.

“La liberté de l’information et de la communication audiovisuelle est une ligne rouge non franchissable”, avertit la HAICA dans son communiqué, ajoutant qu’il s’agit d’un acquis post-révolution irréversible.

Par ailleurs, elle invite la présidence de la République à mettre en place une stratégie de communication claire et transparente concernant toutes ses activités dans la mesure où la dissimulation de l’information ne peut qu’alimenter les rumeurs.

Dans un communiqué, la présidence de la République a dit comprendre la détermination des journalistes et les représentants des médias nationaux et étrangers à assister à la rencontre de presse qui a réuni mercredi Kaïs Saïed et Recep Tayyip Erdogan.

Le département de l’information et de la communication à la présidence avait précisé que la diffusion en direct, sur Al Wataneya 1, de la rencontre de presse visait notamment à permettre aux journalistes de suivre l’événement en temps réel comme elle s’inscrit dans le cadre du respect du droit d’accès à l’information.