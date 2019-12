Bourse de Tunis : Baisse hebdomadaire du Tunindex de 1,13% 

La semaine boursière du 23 au 27 décembre 2019 a été morose, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

L’indice Tunindex a décroché de 1,13% à 6 973 points. A quelques séances de la fin de l’année, l’indice de référence enregistre une contre-performance annuelle de 3,3%.

La semaine a connu une amélioration notable du rythme des échanges. Une évolution qui a profité de la bonne dynamique du marché des blocs. En effet, treize transactions de bloc ont eu lieu cette semaine, alimentant le marché avec des capitaux de 19,6 millions de dinars (MDT).

Le volume hebdomadaire s’établit ainsi à 57,5 MDT, soit une enveloppe moyenne de 11,5 MDT. Les transactions de bloc les plus importantes ont porté sur les titres BH Assurances (six transactions pour 6,6 MDT), TPR et Magasin Général (une transaction pour 5,1 MDT chacune) et Telnet Holding (une transaction pour 1,1 MDT).

Analyse des valeurs

SIAME a été la valeur vedette de la semaine. L’action s’est envolée de 16,8% à 4,030 D, en drainant près de 1 million de dinars d’échanges. L’annonce d’une nouvelle orientation stratégique vers les solutions de comptage intelligent a donné un nouveau souffle au titre en bourse.

OfficePlast s’est classée au deuxième rang parmi les meilleures performances de la semaine. Le spécialiste de la fourniture bureautique et scolaire a vu son cours progresser de 14,6% à 2,750 D. La valeur a brassé un flux de 182 mille dinars.

La société a annoncé cette semaine la réalisation de l’augmentation de capital réservée pour les fonds gérés par Maxula Gestion.

Rappelons que cette opération a porté sur une levée de 3 MDT, moyennant l’émission de 1,3 million de titres OfficePlast, et ce pour un prix d’émission de 2,3 D l’action (soit une prime de 1,3 D par action).

ATL a été la valeur la plus sanctionnée de la semaine. Le leaseur a cédé 13,6%, terminant à 1,710 D. L’action a généré des échanges de 87 mille dinars. Avec une contre-performance annuelle de 29% au terme de cette semaine, ATL devrait boucler 2019 dans le rouge.

BH Assurances a particulièrement animé le marché. Dopée par les transactions de bloc, l’action a pu concentrer 16% des échanges hebdomadaires (un flux de 11,3 MDT). Notons par ailleurs que le cours de la valeur a dévissé de 3,2% à 30,500 D sur la semaine.