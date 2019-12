La Société Industrielle d’Appareillage et de Matériels Electriques «SIAME» indique que son nouveau compteur d’énergie intelligent “Monophasé ME100-SM”, développé intégralement par des compétences 100% tunisiennes, vient de passer avec succès les tests de certification auprès du Laboratoire Application Numérique “LAN” en France, selon le référentiel de l’Union Internationale des Télécommunications (IUT) G.9903 (08- 2017), sur la bande FCC, dédiée à la transmission des données numériques sur les lignes électriques conformément à la norme G3-PLC.

Cette réussite est le fruit d’un partenariat technologique avec le fabricant Américain de composant électronique «Chipset» Adesto.

Elle hissera la SIAME au rang des acteurs de référence dans le domaine du comptage d’énergie dans le monde, enrichira de manière significative son portefeuille de produits et la positionnerait comme un acteur incontournable dans la région Middle East – Africa « MEA ».

Il convient de signaler à juste titre, que la SIAME est l’unique société Africaine et Arabe à avoir décroché cette certification G3-PLC et intègre ainsi, le club des grands fabricants et fournisseurs de compteurs intelligents, opérant dans le domaine du «Smart Metering» et figurant dans le TOP 100 des sociétés membres de l’Alliance G3 – PLC.

Avec cette réussite, la SIAME continuera de renforcer ses capacités dans le domaine du comptage d’énergie et étendra son activité dans le domaine du comptage de gaz.

D’ailleurs, la SIAME vient de gagner le premier lot de l’Appel d’Offres International lancé par la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz « STEG », pour la fourniture de 100 000

Compteurs de Gaz à parois déformables du type G4.

Cette nouvelle dynamique vient conforter une nouvelle fois, la pertinence des choix stratégiques inscrits dans notre Business Plan pour la période 2019-2023 et dévoile un vrai potentiel de développement de l’activité de la société pendant les années à venir.