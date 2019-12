Les représentants de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) ont recommandé, mercredi, d’accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la logistique pour hisser la Tunisie au rang de plateforme de commerce international et de hub logistique.

Lors d’une réunion tenue, mercredi, au siège de la CONECT Internationale entre des représentants des comités de pilotages des études économiques et techniques de développement du dispositif national de la logistique en Tunisie, les participants ont appelé à accélérer la réalisation des projets programmés et visant à améliorer le cadre réglementaire et institutionnel , l’organisation du secteur de la logistique et la vision de la logistique de la Tunisie à l’horizon 2040.

D’après la CONECT, cette réunion s’inscrit dans le cadre de la collaboration avec le secteur privé pour sensibiliser sur l’importance de la contribution du secteur privé aux investigations et réflexions en vue d’améliorer la performance logistique à court et moyen termes.

De son côté, le Président de la CONECT Tarak Chérif, a plaidé pour le renforcement des investissements et la réalisation de réformes réglementaires et institutionnelles pour booster les exportations tunisiennes, améliorer l’environnement d’affaires de la logistique et attirer les investisseurs étrangers.

Le représentant du Ministère du transport, Wissem Gaida Mahjoub a, pour sa part, affirmé que la Tunisie devrait se distinguer par rapport aux autres pays de la méditerranée par la digitalisation de la ” supply Chain “, la création d’un système intégré global, de plateformes de commerce international et de réseau de zones logistiques complémentaires multiservices et multi-flux.