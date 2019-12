La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mardi dans le vert. Le Tunindex a gagné 0,24% à hauteur de 6 990,29 points dans un volume total de 2,171 MD, rapporte l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Le titre SFBT a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,277 MD de ses capitaux à 18,54 D avec une hausse de 0,21%.

Le titre OFFICE PLAST s’est échangé à 2,61 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance de 5,66 %.

Le titre SIAME a augmenté de 5,11% à 3,70 D. Le titre SITS a réalisé une hausse de 4,08% à 2,04 D.

Les titres SOTEMAIL et TUNISAIR ont gagné respectivement 3,60% et 3,27% pour clôturer à 2,59 D et 0,63 D.

A la baisse, le titre CEREALIS a chuté de 2,92% à 6,31 D, suivi d’ELECTROSTAR qui a réalisé un repli de 2,66% à 1,46 D. Le titre ATL s’est replié de 2,57% à 1,89 D.

Les titres GIF FILTER et AIR LIQUIDE ont baissé respectivement de 1,56% et 1,40% à 0,63 D et 70 D.