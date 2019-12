Le Parti Courant démocratique ne participera pas au nouveau gouvernement de Habib Jemli, a annoncé dimanche Mohamed Ammar, membre du bureau politique du parti.

Dans une déclaration à TAP, Ammar a indiqué que la position de son parti ne constitue pas une volte-face par rapport à ses dernières décisions. “Cette décision a été prise après la réunion du bureau politique du parti axée sur le développements des négociations avec Habib Jemli et dernière lui le parti Ennahdha”, a expliqué le responsable du parti, rappelant qu’Ettayar est retourné à la table des négociations après avoir reçu, le 16 décembre 2019, une proposition officielle signée par Imed El Hammami, dirigeant du parti Ennahdha.

Dans un communiqué publié, dimanche, à l’issue de la réunion de son bureau politique, le courant démocratique a annoncé sa décision “de ne pas participer au gouvernement, dont la composition ne répond pas aux défis posés devant le pays”.

“Malgré l’absence de confiance expliquée par les retournements des positions de certains partenaires, le parti a réagi de manière positive pendant tous les rounds de négociations”, souligne le communiqué, ajoutant que le parti n’a reçu aucune proposition sérieuse qui explique clairement son rôle au sein du futur gouvernement, jusqu’au 16 décembre courant.

Le courant démocratique a également appelé à former le gouvernement dans les plus brefs délais, annonçant qu’il “jouera le rôle d’une opposition intègre, sérieuse et responsable”.

A rappeler que les dirigeants du courant démocratique ont participé, vendredi et samedi au palais Dar Dhiafa à Carthage, à deux réunions en présence du chef du gouvernement désigné Habib Jemli et les représentants des partis politiques Rached Ghannouchi (Ennahdha), Youssef Chahed (Tahya Tounes) et Echaab (Zouheir Maghzaoui).

