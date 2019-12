La Tunisie a exprimé sa volonté d’abriter le siège permanent de l’Agence africaine des médicaments, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué publié samedi.

Selon la même source, l’ambassadeur permanent de la Tunisie auprès de l’Union africaine, Kais Kabtani, a signé, jeudi dernier, à Addis-Abeba (capitale éthiopienne), le traité d’adhésion de la Tunisie à cette agence, créée en 2018 et qui relève de l’Union Africaine.

La ministre de la Santé par intérim avait déclaré, en août dernier que la création de l’Agence africaine des médicaments contribuera à renforcer le partenariat avec les laboratoires internationaux. Elle avait, en outre, annoncé la création en 2020 de l’Agence tunisienne des produits pharmaceutiques.

L’Agence africaine des médicaments s’emploiera à renforcer les capacités des Etats membres et des groupes économiques régionaux à organiser le secteur des produits médicaux afin de développer leur qualité et leur efficacité, lit-on de même source.

Elle ouvrera, également, à coordonner et à encourager les initiatives visant à harmoniser la réglementation dans le secteur des médicaments et à renforcer les compétences des contrôleurs de l’industrie pharmaceutique, ainsi que la coordination et l’échange d’informations sur la qualité des médicaments.

L’agence s’engagera, aussi, à coordonner le contrôle des sites de production pharmaceutique et à soutenir la coopération entre les pays africains dans le contrôle de la qualité des produits médicaux. Cette institution jouera, notamment, un rôle consultatif au niveau des licence de commercialisation des médicaments prioritaires identifiés par les Etats membres.

Il est à noter que la croissance de l’industrie pharmaceutique en Tunisie est de 11% par an. Le pays compte 47 unités de fabrication de médicaments employant plus de 7 000 personnes, avec un volume d’investissement total dépassant les 300 millions de dinars.