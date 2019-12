La Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME) annonce, dans un communiqué publié vendredi 20 décembre, avoir adhéré au système national de télécompensation bancaire, qui garantit la sécurité des paiements, diminue les délais d’exécution (dénouement en 24 heures) et améliore la qualité des informations transmises.

Ainsi, l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF) a signé pour le compte de la BFPME, le 18 courant, trois conventions concernant les chèques, les effets et les virements bancaires, avec la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Cette étape achevée par la BFPME, s’inscrit dans le cadre du processus de la mise en place de son agence bancaire centrale. Elle suit une première convention signée en novembre dernier, relative à l’adhésion de la banque, au Système de virements de gros montants tunisien (SGMT), lequel constitue une infrastructure de paiement, permettant d’effectuer des paiements rapides et sécurisés entre les institutions financières participantes..

La prochaine ouverture d’une agence centrale à la BFPME donnera la possibilité à la banque de développer la relation de compte avec ses clients, d’améliorer le suivi de l’activité de ses derniers et de diversifier son offre au profit des PME tunisiennes. Elle aura aussi un impact positif au niveau du recouvrement.

La cérémonie de signature a eu lieu au siège de la BCT, en présence de la Déléguée générale de l’APTBEF, Mouna Saied, de la directrice générale du développement et du contrôle des systèmes et des outils de paiement à la BCT, Sajiâa Oualha, et du PDG de la BFPME, Lébid Zaafrane, et de plusieurs hauts cadres relevant de ces institutions.