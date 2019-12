Les ministères de l’Education et des Affaires sociales vont échanges des données numériques ayant trait aux élèves

Un accord de partenariat sur l’échange des données numériques ayant traits aux élèves a été signé, vendredi 20 décembre, entre le ministère de l’Education et celui des Affaires sociales.

L’accord prévoit l’exploitation des données des élèves disponibles dans le registre de l’identifiant social et dans le registre de l’identifiant de l’élève.

Signé par Hatem Ben Salem et Mohamed Trabelsi, ministres respectivement de l’Education et des Affaires sociales, l’accord vise à renforcer la coopération entre les deux départements afin de promouvoir les services sociaux fournis aux élèves, outre la création d’une commission technique mixte entre le ministère de l’Education, représenté par le Centre national des technologies en éducation (CNTE) et le ministère des Affaires sociales représenté par le Centre des recherches et des études sociales (CRES).

A l’issue de la cérémonie de signature de la convention, Ben Salem a affirmé que cet accord s’inscrit dans le cadre du respect des dispositions de l’Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP), notant que l’objectif premier de l’accord consiste à favoriser la transparence en matière d’attribution d’aides sociales aux élèves concernés.

Il a rappelé à cet égard que les données, objet d’échanges entre les deux parties, consistent en l’ensemble d’informations qui incluent le milieu familial de l’élève ainsi que le niveau de revenu de ses tuteurs, soulignant qu’une structure sera ultérieurement créée pour assurer le suivi des élèves évoluant dans des conditions sociales précaires.