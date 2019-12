Marouane Abassi, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), a souligné que son institution dévoilera prochainement des solutions pour l’accès au paiement international.

Abassi a fait cette annonce lors du forum bancaire maghrébin qui se tien vendredi 20 décembre 2019 à Gammarth (banlieue de Tunis) sur le thème “digitalisation et inclusion financière au Maghreb” organisé par l’Union des banques maghrébines (UBM).

Toujours selon Abassi, une nouvelle réflexion sur l’accès au paiement international est actuellement en cours d’examen avec le ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, la Banque mondiale (BM) et le bureau de conseils et d’études Ernst & Young (EY).

Au sujet de PayPal (entreprise américaine offrant un système de paiement en ligne dans le monde entier), il a fait savoir que la BCT travaille déjà sur ce service depuis une année avec la BM et EY.