Le décret gouvernemental relatif à l’augmentation salariale au titre de la deuxième et troisième tranche au profit des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, a été publié dans le JORT du 13 décembre 2019.

Le décret n° 1133 du 12 décembre 2019 stipule l’attribution d’une augmentation des salaires aux agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, au titre de la deuxième et troisième tranche de l’augmentation, dont les montants seront versés à partir du 1er janvier 2020.

Conformément au décret en question, cette augmentation a été fixée à une valeur variant entre 30 et 50 dinars incluse dans un certain nombre de primes spécifiques, et dont la deuxième tranche serait prise en compte à partir du 1er juillet 2019, tandis que le versement de la troisième tranche s’effectuera à partir du 1er janvier 2020.