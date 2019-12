Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi, a eu un entretien au Palais du Bardo avec Taha Ayhan, président du Forum des jeunes de la coopération islamique de l’Organisation de la coopération islamique, indique un communiqué du Parlement.

Taha Ayhan a donné au cours de cet entretien un aperçu au Président du Parlement sur le forum, ses programmes d’action et ses diverses activités visant à informer, encadrer et impliquer la jeunesse dans divers aspects de la vie politique, économique et culturelle, soulignant le rôle joué par le forum dans le rapprochement entre les jeunes de la par le monde en diversifiant et intensifiant les activités conjointes.

Pour sa part, Ghannouchi a exprimé sa conviction de l’importance du rôle joué par le Forum des jeunes de la coopération islamique, soulignant la nécessité de tirer profit de ses activités et de ses programmes d’action qui renforcent le rapprochement entre les jeunes du monde et soutiennent la place et le rôle des jeunes dans la société.

Le président de l’ARP a également rappelé le patrimoine civilisationnel de la Tunisie et ses monuments historiques et culturels qui nécessitent davantage d’attention, étant donné son importance dans la définition de l’identité arabe et islamique profondément enracinée de la Tunisie, indique-t-on de même source.

Le “Forum de la jeunesse de la coopération islamique” est une organisation internationale affiliée à l’Organisation de coopération islamique. Il compte comme membres des organisations de jeunesse dans les pays affiliés ainsi que des organisations internationales œuvrant dans l’espace des pays de l’OCI et des organisations représentant les minorités islamiques à travers le monde.

Le forum a été créé en décembre 2004 lors de l’Assemblée générale de l’Organisation de coopération islamique tenue à Bakou, en Azerbaïdjan. Il est basé à Istanbul, en Turquie.