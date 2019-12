L’Institution nationale des archives a reçu, en 2018, vingt mille (20 000) demandes d’accès à l’information, toutes satisfaites dans les délais, a indiqué le directeur général de l’établissement, Hedi Jallab.

Il a ajouté que le délai de réponse n’a pas dépassé les 10 jours, à la faveur de la complémentarité qui existe entre la loi sur les archives et celles relative à l’accès à l’information.

S’exprimant lors d’une journée d’étude organisée mardi 17 courant par le ministère des Affaires religieuses, Jallab a mis en avant l’importance du rôle des archives dans la fourniture de l’information historique.

Les Archives sont au service de l’administration et contribuent à la consécration des concepts de la gouvernance et de la transparence entant que constantes de l’administration tunisienne, a-t-il fait observer.

De son côté, Imed Hazgui, président de l’Instance nationale d’accès à l’Information a expliqué que dans la loi sur l’accès à l’information l’idée était de trouver un équilibre entre le droit d’accès à l’information et les exceptions. Et d’ajouter que les mentalités, dans les ministères et les administrations commencent à changer dans le bon sens. L’instance, a-t-il poursuivi a émis près de mille décisions d’accès à l’information qui ont toutes été appliquées.

Pour Salwa Rahmani, représentante de l’Organisation Article 19, l’accès à l’information protège l’administration et instaure un climat de confiance avec le citoyen. La peur d’une mauvaise utilisation des informations ne doit pas servir de prétexte pour les retenir, a-t-elle mis en garde.

La journée nationale des Archives est célébrée le 9 décembre de chaque année.