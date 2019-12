Le Forum 2019 de l’Union des banques du Maghreb, qui aura lieu le 20 décembre à Tunis a pour thème “Digitalisation et inclusion financière au Maghreb“.

On l’aura compris, ce thème a été choisi parce qu’il colle à la réalité du moment et surtout parce que l’avenir des institutions financières, en particulier, et des économies de la région, en général, en dépend. Parce que les enjeux et les défis sont énormes, en matière d’innovation, d’accompagnement et de conseil, de sécurité et de conformité, de bancarisation et d’intégration régionale, de responsabilité sociale et environnementale.

Et c’est pour cette raison du reste que la présidence et le secrétariat de l’UBM -assurés respectivement par Ahmed El Karm et Mohamed Vall E Alem- ont invité des intervenants de haute facture pour en débattre.

En effet, pour la partie “politique“, on notera la présence de Taïeb Baccouche, secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe. A ses côtés, Marouane El Abassi (gouverneur de la Banque centrale de Tunisie), Noomane Fehri (ancien ministre tunisien de l’Economie numérique), Oscar Madeddu (Lead Financial Sector Specialist, Banque mondiale), Marion Hoenicke (chef de Division, BEI), Mouchira Labidi (Dr et Eexperte en Intelligence artificielle, ENGIE), Mamadou Toure (fondateur et CEO de UBUNTU Capital Group) et Daniel Matalon (global impact investor and a blockchain advisor).

Ils vont donc se pencher sur plusieurs sous-thèmes, à savoir :

– Digitalisation pour accélérer l’inclusion financière au Maghreb : approches et outils ;

– Innovation financière et opportunités au Maghreb ;

– Quels ajustements réglementaires pour faciliter la transformation digitale ;

– Quels nouveaux risques inhérents à l’inclusion financière numérique ;

– Rôle du Mobile banking pour l’inclusion financière ;

– Mobile banking et contribution à l’essor des banques du Maghreb.

D’ailleurs, en ce qui concerne l’innovation et l’inclusion, le dernier rapport de l’UBM indique que le secteur bancaire maghrébin a connu un développement significatif au cours des dernières années. «Les services traditionnels offerts par les banques maghrébines sont en progression rapide ainsi que ceux qui s’appuient sur des offres digitales et mobiles », souligne le rapport.

De ce point de vue, l’offre pourrait se renforcer «… grâce à l’évolution de la digitalisation des services bancaires qui est en progression rapide au Maghreb».

En outre, il existe un potentiel d’évolution très fort en matière de bancarisation via les innovations techniques. «En effet, la part des plus de 15 ans qui utilisent un téléphone portable ou Internet pour accéder à un compte d’institution financière est de 4% en 2018. On note aussi que 24% des adultes qui ont plus de 15 ans ont effectués ou ont reçus des paiements numériques. Ces chiffres sont sur une tendance positive».

Quant à l’inclusion financière au Maghreb, on assure qu’elle «… s’est améliorée et son potentiel se renforce », et que la part moyenne des adultes titulaires d’un compte est de 38,5%.

Citant une étude de The Global Findex Database 2018 (The Global Findex Database 2018), le rapport de l’UBM indique plus loin que «… l’amélioration des indicateurs liés à la détention d’un compte bancaire montre que dans les pays maghrébins les agents n’ont plus besoin d’autant d’espèces pour effectuer des transactions. Ce de-cashing améliore l’accès au système financier formel».