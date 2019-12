La Banque centrale de Tunisie rappelle, dans un communiqué, que le dernier délai d’échange des billets de banque de 10 dinars (type 1986, type 1994 et type 2005) et de 5 dinars (type 1993 et type 2008) est fixé au mardi 31 décembre 2019.

Ces types de billets ne seront échangés qu’aux guichets de la Banque Centrale de Tunisie à son siège à Tunis et ses succursales à Sfax, Sousse, Bizerte, Nabeul, Gabès, Gafsa, Kasserine, Kairouan, Médenine, Jendouba et Monastir.