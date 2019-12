La Bourse de Tunis a clôturé la séance de jeudi, en territoire négatif. Le Tunindex perd 0,03% à hauteur de 6 991.44 points dans un volume total de 3,441 Millions de dinars (MD), selon Mena capital partners (MCP).

Le titre ATTIJARI BANK a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,528 MD de ses capitaux à 31,75D, avec une baisse de 0,79%.

Le titre ALKIMIA s’est échangé à 41,29 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une augmentation de 6,06 %, suivi de la SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE qui a augmenté de 4,51% à 1,39D. Le titre BH ASSURANCE quant à lui a réalisé une hausse de 4,49 %, à 33,47 D.

Dans le vert, les titres SIMPAR et ELECTROSTAR ont gagné respectivement 2,89% et 2,75% pour clôturer à 35,50 D et à 1,49D.

A la baisse, le titre TAWASOL GROUP HOLDING a réalisé une chute de 4 % à 0,24D, suivi du titre ATB, qui a réalisé un déclin de 2,98 % à 3,90D. Le titre CIL, quant à lui a réalisé une régression de 2,95 % à 15,44 D.

Dans le rouge, les titres SANIMED et SOTETEL ont réalisé un repli respectif de 2,94% et de 2,86 % à 1,98 D et à 5,08 D.