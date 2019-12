Le Sénégal est présent en compétition officielle de la 21e édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC), avec une pièce intitulée “D’où Tu Vas”, écrite et mise en scène par la Française Berengere Brooks.

Présentée mardi au Rio, la pièce est interprétée par le quatuor Djibril Danshoko, Leya Kane, Laura Kolbe et Sadibou Manga. Sur la route de l’Europe, 4 migrants de 4 pays différents se rencontrent. Ils ont tous le même rêve: aller à Brême (Allemagne).

Par une voix off, sur un fond de bruit de vagues, annonçant de multiples drames de l’immigration clandestine, le bilan présenté est de 1 600 victimes en mer depuis le 1er janvier 2019.

Quatre personnages font leur apparition, pieds nus et assis sur une caisse dans chaque coin de la scène, chacun portant un sac à dos. Sur une musique africaine rythmée, ils vont s’adonner à des mouvements de course dans tous les sens pour se retrouver face à face au milieu et désigner le candidat à l’émigration parmi eux.

Le choix se fera sur le pêcheur qui conteste au départ cet élan vers l’inconnu, évoquant les risques encourus dans une telle aventure. Les autres l’encourageant à s’engager, vue les sacrifices consentis par sa communauté et sa famille et la cotisation financière afin qu’il puisse tenter sa chance sur l’autre rive de la Méditerranée, l’Eldorado tant rêvé.

Lui qui rêve d’une vie meilleure, son métier de pêcheur ne pouvant plus faire vivre sa famille. Mais il a au moins ce don naturel de la danse qu’il peut exploiter dans cet autre monde, pour lequel le passeur l’encourage fortement, lui proposant Brême, la ville des arts et de la danse. Là, il rencontre une jeune dame qui le conseille de s’essayer aux claquettes sur différents genres musicaux, sa culture et sa danse à lui ne sont pas forcément acceptées.

Un deuxième candidat est présenté afin de tenter l’aventure. Il fuit la guerre qui ravage son pays et dans laquelle ses concitoyens n’ont aucune responsabilité. Les autres font les guerres et les peuples en payent le prix.

Le candidat suivant est une jeune fille qui a tout perdu, sa famille, son village et tout contact avec les siens. Elle était victime d’un mariage forcé en bas âge et délaissée par tous. Dès le premier pas, elle est violée et jetée en pâture.

Se regroupant aux alentours de la ville rêvée, ils vont chanter, danser, fêter le succès de leur aventure, après de multiples péripéties dans les forêts, les plaines et les reliefs. Mais voilà que le silence se fait total à Brême, car tout ce monde les fuit à cause de leur apparence et de leur couleur. En réalité, ils ne sont pas à Brême. Ils sont désorientés. Là, ils se tournent vers le public, torche à la main, chacun exposant son cas et sa situation, dénonçant le silence et la complicité des autres dans ces drames de la mer, se sentant toujours persécutés là où ils se trouvent.

Ils vont se retrouver en mer pour un autre périple, celui du retour peut-être, ou pour aller vers une autre destination, vers l’inconnu? Leur sort ne sera pas différent de leurs compatriotes. La mort est là et la mer est là pour les engloutir.

La pièce est produite par Brrr Production, une compagnie théâtrale, basée à Dakar qui créé, produit et diffuse des spectacles de théâtre engagé. Sur le site de “Brrr Production”, on peut lire que Berengere Brooks s’inspire de la trame du conte populaire des frères Grimm ‘Les musiciens de Brême’ mais aussi de déclarations récentes de la romancière Fatou Diome sur la situation des migrants en Europe”. La Compagnie évoque “une fable contemporaine qui relate l’une des plus grandes tragédies actuelles”.