Dans le cadre de la 25ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC, 23-30 novembre 2024), l’Institut Supérieur d’Art Dramatique (ISAD) de Tunis accueille, durant toute la semaine du festival, des professionnels tunisiens et étrangers pour animer des masterclass et ateliers destinées aux étudiants, professionnels et amateurs de théâtre, une section au cœur du festival dédiée à la valorisation de l’art de transmettre la scène.

Chaque année pendant les JTC, des masterclass sont organisées avec des professionnels du Théâtre autour de leur conception du quatrième art, leur réflexion sur leur propre travail, leurs choix, la construction d’une pièce, sa mise en scène…

Articulées autour de thèmes variés, elle offrent aux participants l’opportunité d’explorer de nouvelles techniques, méthodes et approches. Elles constituent également des espaces d’échange et de réflexion, favorisant l’ouverture à des pratiques et perspectives issues de différentes cultures, et contribuent ainsi à élargir les horizons.

L’édition 2024 des JTC a proposé sept ateliers riches et diversifiés. Le metteur en scène tunisien Fadhel Jaibi, a animé un stage intitulé “L’acteur et son double”, axé sur l’importance du processus d’introspection chez l’acteur. Ce dernier est invité à puiser dans ses émotions et conflits intérieurs pour enrichir son jeu. Le metteur en scène et dramaturge irakien Fadil Jaf a, quant à lui, proposé un atelier autour du thème “Mouvement et corps en formation théâtrale”, explorant les principes biomécaniques de Meyerhold et leur application dans la dynamique scénique.

De son côté, le dramaturge et écrivain algérien Mohamed Kacimi, inspiré par son séjour en Palestine, a animé un atelier interactif d’écriture théâtrale intitulé “Comment écrire la guerre”. Il a présenté une approche pratique pour transformer les récits de prisonniers et de victimes de l’agression israélienne en textes scéniques. Christophe Enany, metteur en scène américain, a exploré dans son atelier sur le “Clown” des techniques dynamiques et originales où le clown devient un vecteur d’ouverture et de connexion, tant avec le public qu’avec les autres acteurs.

Par ailleurs, Igor Yatsko, metteur en scène russe, a proposé un atelier intitulé “L’action : plastique, psychique et verbale”, dans lequel les participants ont pu travailler sur la conscience du corps, l’énergie collective et le rythme.

Le professeur Peter Barlow a dirigé un masterclass autour du “Jeu interactif”, offrant une réflexion approfondie sur les dynamiques entre les acteurs sur scène. Enfin, cette riche semaine s’achève les 29 et 30 novembre par un atelier consacré à “La direction d’acteur”, animé par le metteur en scène britannique Tim Supple, qui propose une plongée dans son univers théâtral magique, à travers ses adaptations de chefs-d’oeuvre de Shakespeare ou des contes des “Mille et une Nuits”.