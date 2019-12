La Bourse de Tunis a débuté la séance de mercredi dans le rouge, le Tunindex a perdu 0,32% avec 6 994,09 points dans un volume total de 0,104 MD, selon Mena Capital Partners.

Dans le vert, le titre ELECTROSTAR a grimpé de 5,07 % à 1,45 D, suivie par les SERVICOM et BTE qui ont gagné respectivement 3,12 % et 3 % à 0,66 D et 9,27 D.

A la baisse, le titre ENNAKL AUTOMOBILES a reculé de 3,39 % à 11,10 D, tout comme les AMS et OFFICE PLAST qui ont enregistré une baisse respective de 2,53 % et 2,40 % à 0,77 D et 2,44 D.