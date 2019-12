Loi de Finances 2020 : Un budget de 47 milliards pour l’exercice 2020

Le budget de l’Etat pour l’exercice 2020 s’élève à 47 milliards 227 millions de dinars contre environ 43 milliards 120 millions de dinars en 2019, chiffre actualisé, enregistrant ainsi une hausse de 9,5%.

L’élaboration du budget de l’Etat pour 2020 a été basée sur un ensemble d’hypothèses en rapport avec les résultats actualisés de toute l’année 2019 et au vu de ceux enregistrés au cours des huit premiers mois de l’année.

Il a également été tenu compte des différents indicateurs économiques et de la réalisation d’un taux de croissance de 2,7%aux prix constants contre 1,4% actualisé pour toute l’année 2019, en plus de la prise en considération d’une moyenne du prix du baril de pétrole brut “Brent” établie à 65 dollars le baril pour toute l’année et une croissance des importations des marchandises de 9%, taux actualisé pour l’année 2019, contre 9,7%.

Le projet du budget de l’Etat ne révèle pas, pour la troisième année consécutive, le prix du change du dinar, afin d’éviter les spéculations concernant le dinar tunisien.

Les ressources du budget de l’Etat pour l’année prochaine proviendront de l’évolution des recettes fiscales de 9,2% pour atteindre 31759 millions de dinars (MD), les impôts directs étant évalués à 13 662 MD et ceux indirects s’élevant à environ 18 097 MD.

Les ressources du budget de l’Etat issues des recettes non fiscales sont de l’ordre de 3800 MD dont 1250 MD au titre des recettes du pétrole et gaz, 1389 MD au titre des recettes des contributions, 150 MD au titre des recettes des biens confisqués, outre la mobilisation de 300 MD de dons de l’étranger.

Les dépenses de gestion ont été fixées à 28263 MD, soit une hausse de 5,1% par rapport aux résultats actualisés de l’année 2019.

Ces dépenses sont réparties entre les charges de rémunérations (19 030MD), soit 15,2% du PIB contre 17165 MD en 2019, les dépenses de subvention estimées à 4180 MD et incluant les produits de base (1800 MD), les hydrocarbures et électricité (1880MD) et le transport public (500MD).

Le projet du budget a prévu 6900 MD au titre des dépenses de développement contre 6250 MD, chiffre actualisé pour l’année 2019, soit une hausse de 916 MD, représentant 14,7%

Le service de la dette publique (principal et intérêt) pour 2020 est estimé à 11678 MD contre 9874 MD prévus en 2019, soit une hausse de près de 18,3%

Le déficit du budget de 2020 sera de 3782 MD ou 3% du PIB, contre 4071 MD en 2019 (ou 3,5 % actualisés pour 2019) et 4,8% en 2018, ce qui permettra de poursuivre la tendance baissière du taux de service de la dette publique.

La Tunisie devra emprunter 11248 MD, répartis sur l’emprunt intérieur (2400 MD) à travers les bons de trésor, et l’emprunt extérieur (8848 MD).