Orange Tunisie : Des #SuperCodeurs planchent sur le changement climatique

Depuis 2014, Orange Tunisie propose tout au long de l’année des ateliers #SuperCodeurs d’initiation au codage informatique pour sensibiliser, d’une façon simple et ludique, filles et garçons, à la culture numérique. Ainsi près de 1000 enfants ont suivi ces ateliers #SuperCodeurs.

Et à l’occasion de la 25ème Conférence sur le climat des Nations Unies – la COP25 – qui se tient à Madrid du 2 au 13 décembre, Orange Tunisie, Sofrecom Tunisie et Business & Decision Tunisie, en partenariat avec le Bureau de Tunis du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), ont organisé, samedi 7 décembre, à Orange Digital Center, tiers-lieu de l’innovation tout récemment inauguré par Orange et situé au Lac, une session #SuperCodeurs spécial COP 25 avec pour thématique « Codons pour la planète ».

Avec cet événement, #SuperCodeurs a donné la possibilité à près de 100 enfants âgés de 10 à 13 ans, de concevoir des jeux et animations pendant toute une journée de sensibilisation à la question du dérèglement climatique et plus largement aux 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés par l’ONU et d’ateliers collectifs de programmation au langage Scratch, animés à la fois par des experts du PNUD et des coachs bénévoles d’Orange en Tunisie. Une journée clôturée par le challenge au cours duquel les enfants se sont exprimés, en utilisant le numérique, pour lutter contre le réchauffement climatique, en concevant des petits projets. Avec Scratch, un langage très simple mais très puissant, ils ont proposé des présentations, des jeux, des animations, des petites applications…en écho à cette problématique.

Les enfants présents ont eu également la joie de vivre un moment magique avec la présence d’invités surprises, des célébrités très appréciées par cette génération, qui ont animé également une partie de la journée.

A cette occasion Asma Ennaifer, Directrice des Relations Extérieures, de la RSE et de l’Innovation chez Orange Tunisie a tenu à préciser que «l’initiative #Supercodeurs est d’abord née pour montrer aux enfants que le numérique est une source de créativité et que cet univers leur est accessible. C’est également un moyen de leur transmettre des valeurs de coopération, de collaboration et d’engagement», a-t-elle ajouté…«Et finalement pour cette édition spéciale COP25, coder pour la planète, c’est vraiment un enjeu très important qui donne du sens à leur initiation au codage», a-t-elle fini par conclure.

Vivement la COP26 l’année prochaine !