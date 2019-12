Le taux de réservation dans les hôtels de Tabarka et Ain Draham (nord-ouest de la Tunisie), en prévision des prochaines vacances scolaires et de la fête de fin d’année, “n’a pas baissé”, rassure, samedi, le Commissariat régional au tourisme Tabarka-Ain Drahem.

Au contraire, les réservations se poursuivent à un rythme normal, ajoute, samedi, le commissariat, dans un communiqué, relevant que le taux d’occupation dans les hôtels de la région a atteint, ces deux jours, 6 et 7 décembre 2019, 20% à 25%.

En effet, la région prisée des touristes locaux, a été ébranlée par le drame du bus touristique, renversé dimanche dernier, 1er décembre 2019, sur une route montagneuse de la localité de Ain Snoussi, faisant 29 morts et 16 blessés. Ce drame de la route a été l’une des pires catastrophes du genre en Tunisie.

Les routes menant à la région d’Ain Drahem sont sécurisées et “généralement dans un bon état”, a tenu à préciser le commissariat, recommandant de passer par les routes Béja-Nefza et Tabarka, via Nefza-Tabarka, ou bien à travers Jendouba, pour atteindre les régions d’Ain Drahem et Tabarka.

Ces régions du nord-ouest de la Tunisie sont connues pour leurs paysages naturels montagneux et verdoyants et par une offre touristique plutôt écologique.