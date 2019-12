Elle est en gestation depuis une dizaine d’années. Elle est promue par un vrai spécialiste de l’aviation, pilote de son état avec plus de 22 000 heures de vol au sein de la compagnie aérienne nationale, Tunisair.

Elle, c’est Jasmin Airways, la nouvelle compagnie aérienne tunisienne privée, qui a officiellement reçu son AOC (Air Operator’s Certificate), autrement dit son agrément officiel l’autorisant à effectuer des opérations de transport commercial, ce jeudi 5 décembre 2019. Et il, c’est Abderrazak Ben Amara qui fait partie des premiers « bâtisseurs » de la Tunisie, dont le patriotisme n’est plus à démontrer.

En effet, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée jeudi 5 courant dans un hôtel à Hammamet, le management de la compagnie Jasmin Airways s’est vu délivrer le document officiel des mains de René Trabelsi, ministre du Tourisme et de l’Artisanat et ministre du Transport par intérim, en présence de Habib Mekki, directeur général de l’Aviation civile tunisienne.

A cette occasion, Ali Ben Amara, président-directeur général de Jasmin Airways, dira que « l’obtention de notre AOC représente pour nous l’aboutissement d’un long parcours dans les métiers de l’aérien, domaine dans lequel nous agissons depuis 1998 à travers nos écoles de formation qui ont vu sortir de nombreuses générations de professionnels des métiers de l’aéronautique qui ont été recrutés par les plus grandes compagnies aériennes dans le monde ».

M. Ben Amara a ajouté qu’en tant que professionnel de l’aviation, la création d’une compagnie aérienne constitue une forme de consécration. « Nous apportons aujourd’hui une nouvelle pierre à l’édifice de notre groupe avec la création de notre compagnie aérienne qui s’ajoute au nouveau cursus professionnel que nous avons lancé dans nos écoles, l’AFA et l’ESAT ».

Il a expliqué que l’objectif de la création de cette compagnie aérienne est de contribuer au raffermissement de la desserte aérienne de la Tunisie et notamment en matière de trafic touristique en répondant aux attentes de nombreux tour-opérateurs grâce à une structure souple et efficace.

Pour le démarrage officiel de ses activités, Jasmin Airways s’est dotée de deux appareils de construction brésilienne de type Embraer 170 ayant une capacité de 76 sièges chacun. La compagnie assurera des vols charters courts –moyens-courriers avec l’Europe et le Maghreb notamment, de même qu’elle proposera des services d’ACMI (location d’appareils avec équipages sur des périodes données) sur d’autres marchés.

Ce module d’appareils Embraer 170 a été savamment étudié et spécifiquement choisi pour la souplesse opérationnelle qu’il offre et notamment aux tour-opérateurs. « Cette configuration est de nature à encourager et rassurer nos partenaires qui programment des chaînes charters sur la Tunisie pour le transport des touristes et réduit pour eux les risques opérationnels et leur garantit la rentabilité qu’ils escomptent ».

Jasmin Airways a choisi l’aéroport d’Enfidha-Hammamet comme base opérationnelle étant donné la vocation essentiellement touristique de cet aéroport et sa situation idéale entre les deux pôles touristiques que sont Hammamet et Sousse. L’aéroport de Djerba constituera pour sa part la deuxième base opérationnelle de la compagnie. Toutefois, celle-ci opérera sur tous les aéroports internationaux tunisiens et encouragera ses partenaires à programmer également des destinations telles que Tabarka et Tozeur notamment.

Jasmin Airways a fait par ailleurs de la qualité de ses services et du professionnalisme de ses équipages son credo. Qualifiés selon les normes aéronautiques en vigueur, son personnel navigant subira régulièrement des recyclages tels que définis dans les procédures du secteur.

La naissance de cette compagnie aérienne a permis la création d’une centaine de postes d’emplois directs. A la lumière de son plan de développement, Jasmin Airways compte consolider sa flotte par de nouveaux appareils chaque année. Le nombre de ses collaborateurs augmentera également au fur et à mesure de la croissance envisagée sur un marché où la demande en matière de vols charters est très élevée et notamment durant les pics de haute saison.