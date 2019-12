Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, lundi 2 décembre, au palais de Carthage avec le chef du gouvernement sortant, Youssef Chahed, au sujet des mesures et des décisions prises lors du conseil ministériel tenu ce matin dans le cadre du suivi des derniers développements de l’accident tragique qui a fait 26 morts dimanche dans la région de Ain Senoussi à Amdoun, gouvernorat de Béja.

Selon un communiqué de la présidence, Chahed a indiqué que le chef de l’Etat “a souligné que toutes les mesures nécessaires devaient être prises pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent dans des zones dangereuses”.

“Un certain nombre de décisions seront annoncées dans les prochaines heures et de nouvelles mesures législatives seront prises sur le même sujet”, a-t-il affirmé.

Un conseil ministériel restreint s’est tenu lundi matin à la Kasbah et a réuni les ministres des Finances, de la Santé, de l’Intérieur et de l’Equipement ainsi que les cadres de la protection civile et toutes les structures intervenantes.

L’accident d’un autocar de tourisme, lors d’une excursion en provenance de Tunis, s’est produit dimanche 1er décembre sur la route reliant Amdoun (gouvernorat de Béja) et Ain Draham (gouvernorat de Jendouba), ayant coûté la vie à 26 jeunes hommes et jeunes filles et faisant 20 autres blessés.