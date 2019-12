Un nouvel atlas mondial – le premier du genre – analysant les avantages et les défis associés à l’utilisation de Systèmes d’identification automatique (SIA) afin de surveiller les activités de pêche à travers le monde, a récemment été présenté en marge du Colloque international de la FAO sur la durabilité des pêches tenu à Rome du 18 au 21 novembre 2019.

Le SIA est une technologie de suivi conçue afin de sécuriser la navigation. Elle renseigne sur la position, l’identité, la route et la vitesse des bateaux. Les informations SIA permettent de surveiller l’activité des bateaux en mer, précisé la FAO sur son site.

Le nombre de bateaux de pêche équipés de SIA augmente de 10 à 30% chaque année, ce qui permet au dispositif de devenir de plus en plus performant.

“Le SIA permettrait le traçage de dizaines de milliers de bateaux de pêche industrielle et ces données détaillées de traçage fourniront, à leur tour, des estimations sur les activités et les efforts de pêche en temps quasi réel. L’Atlas évalue ce potentiel et montre que l’on peut désormais considérer le SIA comme une technologie pertinente pour évaluer les indicateurs de pêche “, précise la même source.