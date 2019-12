La Chambre africaine de l’énergie, publiera, dans les prochaines semaines, son premier rapport sur les perspectives du secteur de l’énergie en Afrique, ou “Africa Energy Outlook 2020”, à un moment où le secteur mondial de l’énergie traverse une période de transition importante.

Ce rapport, qui sera disponible gratuitement en ligne pour tous les partenaires et parties prenantes de la Chambre, mettra en lumière l’environnement juridique et le climat des affaires en Afrique et apportera un éclairage stratégique sur les perspectives de production en Afrique subsaharienne.

Il mettra, également, en évidence le rôle croissant du gaz dans la transition énergétique en Afrique, dressera une feuille de route des infrastructures énergétiques actuelles et futures du continent, et révélera les principales opportunités d’investissement dans le pétrole brut et le gaz naturel sur l’ensemble du continent.